Menu
Menu Busca quinta, 21 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Esportes

João Fonseca conhece chave em Roland Garros e pode enfrentar Djoko

Grand Slam começa no próximo domingo (24) e vai até 7 de junho

21 maio 2026 - 18h40Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
João Fonseca vibra com ponto na segunda rodada de Roland GarrosJoão Fonseca vibra com ponto na segunda rodada de Roland Garros   (AFP)

Pela primeira vez cabeça de chave em um torneio Grand Slam, o tenista brasileiro Joao Fonseca conheceu nesta quinta-feira (21) seus possíveis adversários em Roland Garros, em Paris (França). Um deles pode ser o multicampeão sérvio Novak Djokovic, caso avance à terceira rodada do Grand Slam.

Na estreia, o carioca de 19 anos terá pela frente um adversário vindo do qualificatório (qualifier) ou lucky-loser (quando um perdedor na fase final do quali herda a vaga após desistência de um tenista da chave principal). Torneio com os principais tenistas do mundo começa no próximo domingo (24) e vai até 7 de junho.

Único representante brasileiro na chave de simples masculina, Fonseca será cabeça de chave número 28. O chaveamento do Grand Slam parisiense, único disputado no saibro, foi definido hoje (21) por sorteio. Caso ganhe a estreia, Fonseca medirá forças contra outro qualifier ou lucky-loser. Outro possível adversário na segunda rodada será outro jovem tenista em ascensão no circuito: o croata Dino Prizmic, de 20 anos. Foi ele que eliminou Djokovic na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, com vitória de virada por 2 a 1.  

Na projeção para as oitavas de final, está o norueguês Casper Ruud (17º), recém vice-campeão no Masters de Roma, ou o norte-americano Tommy Paul (26º). 

Bia Haddad terá britânica na estreia

Na chave principal feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia já sabe contra quem irá estrear: será a britânica Francesca Jones (105ª no ranking). Será a terceiro encontro entre as duas, sendo que Bia levou a melhor nos embates anteriores – Montreaux (Suíça) e Villa Maria (Argentina), ambos em 2021. Atualmente, a paulista de 29 anos ocupa a 78ª posição no ranking, mas deve deixar o top 100 na próxima segunda (25), dia da atualização da lista da WTA (Women’s Tennis Association (WTA).

Caso Bia Haddad avance, ela terá pela frente uma qualifier ou a tcheca Mariel Bouzkova (27ª). Em caso de classificação à terceira rodada, Bia poderá ter como adversária a jovem russa Mirra Andreeva (8ª), de apenas 19 anos.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atletas competindo na etapa de corrida de um triatlo da World Triathlon
Esportes
ARTIGO: Rumo a Los Angeles 2028: novos esportes, expectativa e grandes atletas
Marta está de volta a Seleção Brasileira
Esportes
Marta volta à seleção feminina para 2 amistosos contra EUA no Brasil
União ABC eliminou o DAC na semifinal com empate em Dourados e vitória em Campo Grande
Esportes
Campo Grande e União ABC disputam título da Seletiva Sub-20
Bruna Lorentz pode representar MS no Mundial de Kickboxing
Esportes
Campo-grandense precisa de R$ 6 mil para disputar Mundial de Kickboxing na Itália
Neymar é convocado e Ancelotti anuncia os 26 jogadores para a Copa do Mundo
Esportes
Neymar é convocado e Ancelotti anuncia os 26 jogadores para a Copa do Mundo
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti
Esportes
Vai ter Neymar? Ancelotti anuncia convocados do Brasil nesta segunda
Atleta durante o jogo - Foto: Vinícius Santos / JD1
Esportes
Com apoio da Unimed, Circuito Speed Pong reúne atletas de MS em Campo Grande
Dorival Júnior
Esportes
Dorival Júnior volta ao São Paulo após saída de Roger Machado
Ancelotti teve contrato renovado até 2030
Esportes
CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até a Copa de 2030
Carlo Ancelotti
Esportes
Ancelotti define lista que pode decidir futuro de jogadores na seleção

Mais Lidas

Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande
Agora: Motociclista morre em colisão com caminhão na Capital
Polícia
Agora: Motociclista morre em colisão com caminhão na Capital