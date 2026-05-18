Neymar é convocado e Ancelotti anuncia os 26 jogadores para a Copa do Mundo

Neymar Júnior está convocado para a Copa do Mundo de 2026 e é a grande surpresa da lista do técnico Carlo Ancelotti, anunciada no final da tarde desta segunda-feira, dia 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
O treinador italiano não fugiu dos últimos nomes que vinha sendo convocado. Outra novidade é o centroavante Igor Thiago, do Brentford, que surgiu na reta final do ciclo para a Copa.
Ancelotti também surpreendeu ao levar o goleiro Weverton, do Grêmio, que não vinha sendo convocado anteriormente.
Confira os jogadores convocados:
Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton
Defensores: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá
Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan e Vinicius Júnior.