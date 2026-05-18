Menu
Menu Busca segunda, 18 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Esportes

Neymar é convocado e Ancelotti anuncia os 26 jogadores para a Copa do Mundo

Atleta do Santos vivia expectativa pela vaga na lista

18 maio 2026 - 17h10Vinicius Costa    atualizado em 18/05/2026 às 17h13

Neymar Júnior está convocado para a Copa do Mundo de 2026 e é a grande surpresa da lista do técnico Carlo Ancelotti, anunciada no final da tarde desta segunda-feira, dia 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O treinador italiano não fugiu dos últimos nomes que vinha sendo convocado. Outra novidade é o centroavante Igor Thiago, do Brentford, que surgiu na reta final do ciclo para a Copa.

Ancelotti também surpreendeu ao levar o goleiro Weverton, do Grêmio, que não vinha sendo convocado anteriormente.

Confira os jogadores convocados:

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton

Defensores: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá

Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan e Vinicius Júnior.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti
Esportes
Vai ter Neymar? Ancelotti anuncia convocados do Brasil nesta segunda
Atleta durante o jogo - Foto: Vinícius Santos / JD1
Esportes
Com apoio da Unimed, Circuito Speed Pong reúne atletas de MS em Campo Grande
Dorival Júnior
Esportes
Dorival Júnior volta ao São Paulo após saída de Roger Machado
Ancelotti teve contrato renovado até 2030
Esportes
CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até a Copa de 2030
Carlo Ancelotti
Esportes
Ancelotti define lista que pode decidir futuro de jogadores na seleção
Danielzinho foi destaque na competição
Esportes
Gabrielzinho leva dois ouros e Brasil vai ao pódio 19 vezes em Berlim
Tiro com arco e flecha vive melhor momento no MS
Esportes
De desconhecido a destaque nacional, tiro com arco vive expansão em MS
Canoísta baiano leva medalha no C1 500m
Esportes
Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem na Hungria
FIFA anunciou a novidade
Esportes
Fifa confirma festas de abertura no México, Canadá e EUA para a Copa
Operário quer recuperação no torneio
Esportes
Sem vencer na Série D, Operário enfrenta líder Uberlândia no Jacques da Luz

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas