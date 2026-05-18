DOF prende dupla com agrotóxicos e cigarros contrabandeados em MS

Dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos pelo DOF nesta segunda-feira (18) transportando agrotóxicos e cigarros contrabandeados em Maracaju. A apreensão ocorreu durante fiscalização na rodovia MS-164, na região do distrito de Vista Alegre.

Os policiais abordaram um veículo VW Parati e encontraram aproximadamente 300 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira, além de 450 pacotes de cigarros contrabandeados.

Segundo o DOF, a dupla informou que havia carregado os produtos em Ponta Porã e faria o transporte até Campo Grande. Pelo serviço, os suspeitos afirmaram que receberiam R$ 4,2 mil.

Os dois homens foram encaminhados junto com o veículo e a carga apreendida para a Polícia Federal em Dourados.

De acordo com a corporação, o prejuízo estimado ao crime foi de cerca de R$ 350 mil.

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