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'Todos em Ação' chega ao Jardim Tarumã com mais de 300 serviços neste sábado

Mutirão da Prefeitura reúne atendimentos de saúde, assistência social e cidadania na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira

18 maio 2026 - 17h55Taynara Menezes
Todos em Ação levará mais de 300 serviçosTodos em Ação levará mais de 300 serviços   (Foto: PMCG)

O mutirão “Todos em Ação” chega ao Jardim Tarumã e região neste sábado (23), em Campo Grande, com a oferta de mais de 300 serviços gratuitos voltados à população. A iniciativa da Prefeitura reúne atendimentos de cidadania, saúde, assistência social e orientação jurídica em um único local.

A mobilização começa às 8h, na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira, com participação de órgãos públicos, instituições e parceiros.

Na área da saúde, os moradores terão acesso a vacinação, aferição de pressão arterial, consultas com médicos especialistas e exames. Já na assistência social, haverá atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e outros atendimentos de programas sociais.

O mutirão também inclui ações de bem-estar, educação, cultura e lazer, com recreação infantil, distribuição de mudas, oficinas, cortes de cabelo e atendimento veterinário.

Entre as novidades desta edição está a instalação de um ponto de coleta para descarte correto de papel, papelão e eletrodomésticos, reforçando a conscientização ambiental. A programação também prevê sorteio de R$ 1 mil e outros prêmios.

Para garantir agilidade no atendimento, é necessário que os moradores levem documentos originais e cópias.

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