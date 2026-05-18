Em parceria com a UFMS, Bioparque reforça monitoramento de animais na Capital

O Bioparque Pantanal realizou novos exames de monitoramento em animais considerados símbolos do espaço, entre eles uma sucuri e duas arraias da espécie Leopoldi. Os procedimentos foram feitos em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para acompanhar as condições de saúde dos animais.

Os exames foram conduzidos sem necessidade de sedação e seguiram protocolos específicos de manejo. No caso da sucuri, a equipe utilizou um tubo de acrílico para contenção, garantindo segurança durante o ultrassom. As arraias, conhecidas como Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, também passaram por avaliações na área de quarentena do Bioparque.

Segundo os profissionais envolvidos, o acompanhamento permite monitorar o funcionamento de órgãos internos e identificar possíveis alterações clínicas. A equipe destacou que os exames fazem parte de uma rotina permanente aplicada aos animais mantidos no local.

A parceria com a UFMS também inclui análises laboratoriais e suporte técnico para interpretação dos exames. Professores e estudantes da universidade participam das atividades de manejo e acompanhamento veterinário dentro do complexo.

De acordo com a direção do Bioparque, os protocolos de bem-estar animal e conservação são fundamentais para garantir o desenvolvimento saudável das espécies e fortalecer o espaço como referência em preservação e turismo científico.

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