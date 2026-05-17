Riedel anuncia moradias, asfalto e obras de saneamento durante aniversário de Bodoquena

Durante as comemorações dos 46 anos de Bodoquena no sábado (16), o governador Eduardo Riedel (PP) anunciou novos investimentos em habitação, infraestrutura urbana e saneamento para atender a população do município, ao lado da prefeita Maria Girleide Rovari e de autoridades locais.

Entre os principais investimentos está a autorização para abertura de licitação das obras de pavimentação e drenagem em sete ruas do bairro Elias Carneiro de Arruda e na Rua Kadweus. O pacote soma R$ 9,8 milhões em recursos estaduais.

“Celebramos aqui os 46 anos da cidade com novos investimentos. Nada se constrói sozinho. Conversando com o prefeito e vereadores definimos as prioridades do município”, afirmou o governador durante o evento.

Na área de habitação, o Governo do Estado autorizou a construção de 58 lotes urbanizados no loteamento Vila Bandeira, por meio do Programa Estadual Lote Urbanizado, coordenado pela Agehab. O investimento é de R$ 1,4 milhão em recursos estaduais.

O programa é destinado a famílias com renda entre R$ 1.320 e R$ 7.050 que não possuem imóvel próprio. Os beneficiários recebem lotes com infraestrutura e a base da residência já construída até a primeira fiada.

Durante a agenda, o Estado também entregou a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no loteamento Sol Nascente. A obra, executada pela Sanesul, recebeu R$ 643 mil em investimentos e contemplou implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e uma estação elevatória.

Com a conclusão da obra, Bodoquena alcançou 92,5% de cobertura de esgotamento sanitário, índice considerado de universalização do serviço.

“Bodoquena merece estas obras. Todos ganham com isto. O governador colocou a mão sobre nosso município”, disse a prefeita Maria Girleide Rovari.

A agenda também incluiu participação no 2º Bodoquena Rodeio Festival, realizado entre os dias 15 e 17 de maio, com shows, praça de alimentação e competições de montaria.

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