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Fiems entrega mil peças arrecadadas para campanha do agasalho em MS

Doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade; distribuição começa na próxima semana em Campo Grande

16 maio 2026 - 15h11Sarah Chaves
Triagem das doações Triagem das doações   (Divulgação )

A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) entregou, nesta sexta-feira (16), cerca de mil peças de roupas, calçados, cobertores e acessórios arrecadados para a campanha "Seu Abraço Aquece". As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio no Estado.

As peças foram arrecadadas entre colaboradores do Sistema Fiems e serão distribuídas por meio das entidades cadastradas na campanha organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD).

Durante a entrega, a diretora estratégica da Fiems, Adriana Sato, agradeceu a participação dos funcionários na arrecadação. "Gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores, do sistema Fiems, por esse gesto e pela participação", afirmou.

Em Campo Grande, as entregas começam no dia 20 de maio e seguem até o dia 28 no Centro de Convenções Albano Franco. Já os kits destinados ao interior serão enviados entre os dias 29 de maio e 2 de junho.

Neste ano, quase 600 entidades estão cadastradas para receber as doações, somando mais de 270 mil solicitações em Mato Grosso do Sul.

Além da arrecadação de agasalhos, parceiros da campanha, como o Senai MS, também irão oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de costura, panificação, logística, construção civil, eletricidade básica e operação de máquinas.

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