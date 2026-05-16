Idosa fratura o fêmur em queda dentro de casa e morre em MS

Uma idosa de 90 anos faleceu na madrugada deste sábado (16), após complicações decorrentes de uma queda dentro de casa em Rio Brilhante. O acidente doméstico resultou em fratura de fêmur e exigiu transferência para atendimento hospitalar em Dourados.

De acordo com boletim registrado pela filha da vítima na Polícia Civil, a idosa tropeçou em uma coberta ao levantar-se da cama. A cuidadora acionou o fisioterapeuta que a acompanhava, e este recomendou atendimento imediato.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e realizou o transporte inicial ao Hospital de Rio Brilhante. Posteriormente, a paciente foi transferida para um hospital particular em Dourados, onde deu entrada às 15h47.

O prontuário médico confirmou a fratura do fêmur. Apesar dos cuidados, a paciente não resistiu e veio a óbito às 03h45 do dia 16 de maio. A Polícia Civil trata o caso como morte decorrente de fato atípico, sem indícios de violência.

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