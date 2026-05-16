Foragido da Justiça com extensa ficha criminal é preso em Rio Brilhante

Um homem de 37 anos, foragido da Justiça e com extenso histórico criminal, foi preso na noite de sexta-feira (15) em Rio Brilhante, em ação da Força Tática do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), durante patrulhamento.

Segundo informações policiais, a equipe recebeu denúncias indicando que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria na região do bairro Benedito Rondon. Diante disso, os militares realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito.

Na abordagem, foi realizada busca pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, após checagem nos sistemas policiais e no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), foi confirmado o mandado de prisão em aberto.

O mandado é referente a uma condenação superior a quatro anos de prisão, expedida pela Comarca de Rio Brilhante.

Ainda conforme a polícia, o homem possui histórico com mais de 40 registros criminais, chegando a 48 anotações nos sistemas policiais, envolvendo ocorrências como tráfico de drogas, furtos e estelionato.

Os policiais também informaram que o suspeito possui passagens por unidades prisionais no estado de Mato Grosso do Sul. Diante da confirmação do mandado, foi dada voz de prisão ao homem, que acatou as ordens policiais sem resistência.

Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital local para exame de corpo de delito e posteriormente levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

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