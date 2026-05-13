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Mulher é presa em Nova Alvorada do Sul com 21 kg de maconha em ônibus

A fiscalização da Polícia Militar ocorreu na rodoviária e a droga tinha como destino o estado de São Paulo

13 maio 2026 - 09h54Vinícius Santos
Divulgação / Assessoria / PMMSDivulgação / Assessoria / PMMS  

Uma ação de fiscalização da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (13), em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a corporação, a abordagem ocorreu na rodoviária do município, durante rondas preventivas. Os policiais vistoriaram um ônibus interestadual que fazia o itinerário entre Ponta Porã e Campo Grande.

Durante a inspeção no interior do veículo, os militares localizaram diversos tabletes de substância análoga à maconha, escondidos em bolsas que estavam sob a posse de uma passageira.

Questionada, a suspeita relatou aos policiais que teria pegado a droga em Ponta Porã e que faria o transporte até o estado de São Paulo. Após a pesagem, o entorpecente totalizou aproximadamente 21,3 quilos de maconha. Também foi encontrada com a mulher a quantia de R$ 675,00 em dinheiro.

Diante da situação, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências legais. Segundo a equipe policial, não foi necessário o uso de algemas, já que a autora colaborou durante toda a ocorrência.

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