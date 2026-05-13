Mulher é presa em Nova Alvorada do Sul com 21 kg de maconha em ônibus

Uma ação de fiscalização da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (13), em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a corporação, a abordagem ocorreu na rodoviária do município, durante rondas preventivas. Os policiais vistoriaram um ônibus interestadual que fazia o itinerário entre Ponta Porã e Campo Grande.

Durante a inspeção no interior do veículo, os militares localizaram diversos tabletes de substância análoga à maconha, escondidos em bolsas que estavam sob a posse de uma passageira.

Questionada, a suspeita relatou aos policiais que teria pegado a droga em Ponta Porã e que faria o transporte até o estado de São Paulo. Após a pesagem, o entorpecente totalizou aproximadamente 21,3 quilos de maconha. Também foi encontrada com a mulher a quantia de R$ 675,00 em dinheiro.

Diante da situação, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências legais. Segundo a equipe policial, não foi necessário o uso de algemas, já que a autora colaborou durante toda a ocorrência.

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