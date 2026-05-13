Ciclista morre atropelado e tem corpo dilacerado na BR-463, em Dourados

O ciclista Alcides Aroba de Aquino, de 58 anos, morreu atropelado na noite desta terça-feira, dia 12, enquanto seguia pela rodovia BR-463, em Dourados.

A maior possibilidade é que ele tenha sido atingido por uma carreta, onde o condutor não parou para prestar socorro e fugiu do local. A vítima teve o corpo dilacerado e faleceu antes do socorro chegar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia no sentido Trevo da Bandeira ao bairro Bonanza, próximo a lombada eletrônica na saída para a cidade de Ponta Porã, quando foi atropelada.

Alcides caiu na pista, momento em que foi atropelado. Conforme o registro policial, existia marcas de pneus duplos sobre o corpo do ciclista, além de marcas deixadas na pista por alguns metros a partir do local onde o corpo se encontrava, evidenciando a possibilidade de ser uma carreta a causadora do acidente.

Não foi localizada nenhuma testemunha que possa ter presenciado o acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os trabalhos de praxe foram feitos pela Polícia Civil e a Polícia Científica.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e afastar-se do local do acidente.

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