Menu
Menu Busca terça, 12 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idoso condenado a 15 anos por estupro é preso em Campo Grande

Mandado foi cumprido durante a Operação Caminhos Seguros

12 maio 2026 - 17h11Vinicius Costa
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)   (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Idoso, de 63 anos, foi preso durante a manhã desta terça-feira, dia 12, em Campo Grande. Ele estava sendo procurado pelo crime de estupro de vulnerável e já tinha condenação de 12 anos.

A Polícia Civil informou que ele tinha um mandado de prisão em aberto e em razão da Operação Caminhos Seguros, o mandado foi cumprido durante as diligências.

O documento apontava que o mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Terenos, onde os 12 anos de pena deverão ser cumpridos em regime fechado.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Drogas e dinheiro apreendidos na ação
Polícia
Quatro são presos por sequestro e tortura ligados ao tráfico em São Gabriel do Oeste
Homem preso em operação contra pornografia infantil é condenado em MS
Polícia
Homem preso em operação contra pornografia infantil é condenado em MS
Drogas apreendidas no carro pelo DOF
Polícia
Homem é preso com skunk e Ice em veículo furtado na MS-162
Gecoc esteve na sede da Sisep, em Campo Grande
Polícia
Prefeitura exonera servidores alvos de operação do Gecoc
Investigado foi preso durante operação
Polícia
Polícia mira esquema de envio de drogas pelos Correios em Coronel Sapucaia
Câmeras registraram a ocorrência - (Reprodução)
Polícia
Juiz manda soltar PM investigado por morte de civil durante surto em Campo Grande
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Polícia investiga estupro envolvendo padrasto contra menina de 10 anos em Campo Grande
Condenado foi preso durante a Operação Caminhos Seguros
Polícia
Mecânico condenado por estupro de vulnerável é preso em Aquidauana
 Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa
Polícia
Atropelado em Sidrolândia, homem morre após passar por quatro cirurgias na Santa Casa
Viatura da Policia Civil de São Paulo - Foto: PCSP/Divulgação
Brasil
Policiais são alvo do GAECO em operação contra extorsão e supostos flagrantes forjados

Mais Lidas

Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel
Frio vem para derrubar as temperaturas mínimas em MS
Clima
Temperaturas podem ficar abaixo dos 4°C em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo