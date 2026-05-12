Idoso condenado a 15 anos por estupro é preso em Campo Grande

Idoso, de 63 anos, foi preso durante a manhã desta terça-feira, dia 12, em Campo Grande. Ele estava sendo procurado pelo crime de estupro de vulnerável e já tinha condenação de 12 anos.

A Polícia Civil informou que ele tinha um mandado de prisão em aberto e em razão da Operação Caminhos Seguros, o mandado foi cumprido durante as diligências.

O documento apontava que o mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Terenos, onde os 12 anos de pena deverão ser cumpridos em regime fechado.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

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