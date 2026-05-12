Menu
Menu Busca terça, 12 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Juiz manda soltar PM investigado por morte de civil durante surto em Campo Grande

O magistrado autorizou que os policiais militares investigados retornem às atividades internas administrativas na corporação, porém sem autorização para uso de armamento

12 maio 2026 - 12h12Vinícius Santos
Câmeras registraram a ocorrência - (Reprodução)Câmeras registraram a ocorrência - (Reprodução)  

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a soltura do policial militar José Laurentino dos Santos Neto, integrante da PMMS, que estava preso em meio à investigação sobre a ocorrência que terminou na morte de Rafael da Silva Costa, de 35 anos, durante um surto, em novembro de 2025, no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande.

A decisão do magistrado foi assinada na tarde desta segunda-feira (11) e determinou a revogação da prisão preventiva do policial militar investigado, autorizando o retorno às funções dentro da corporação, porém exclusivamente em serviço administrativo interno, sem direito ao uso de armamento corporativo ou particular até nova decisão judicial.

Além disso, o juiz impôs medidas cautelares ao policial, determinando proibição de aproximação dos familiares da vítima em distância mínima de 300 metros, proibição de sair da comarca sem autorização judicial e obrigação de comunicar eventual mudança de endereço à Justiça.

Na decisão, o magistrado considerou que a manutenção da prisão preventiva já não se sustenta mais, entendendo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a tutela cautelar do processo.

Outro policial militar investigado na ocorrência, Vinicius Araujo Soares, também foi beneficiado pela decisão judicial. O juiz determinou a retirada do monitoramento eletrônico (tornozeleira) e revogou as medidas de controle de locomoção e recolhimento noturno anteriormente impostas.

Conforme trecho da decisão, o magistrado entendeu que “não está mais presente a necessidade de impor-lhe controle de locomoção por monitoramento eletrônico e recolhimento noturno”.

Com isso, ficou definido:

- Revogação da prisão preventiva de José Laurentino dos Santos Neto;

- Retorno dos policiais às atividades militares apenas em funções administrativas internas;

- Suspensão do uso de armamento corporativo e particular;

- Proibição de aproximação dos familiares da vítima;

- Proibição de deixar a comarca sem autorização judicial;

- Obrigação de informar eventual mudança de endereço.

O magistrado também determinou a expedição do alvará de soltura e dos mandados referentes às medidas cautelares alternativas, além da comunicação oficial ao comando-geral da PMMS - Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para ciência da decisão.

Nova audiência é marcada

O juiz designou uma nova audiência sobre o caso para o dia 15 de junho de 2026, às 14h. O magistrado determinou que o IMOL esclareça, no prazo de cinco dias:

- O que significaria a expressão “agente físico”, utilizada em resposta ao quesito sobre qual instrumento ou meio teria produzido a morte da vítima;

- Se existem indicativos de que a vítima recebeu eletrochoques provocados por instrumento policial do tipo teaser;

- Se o exame externo apontava sinais de espancamento ou asfixia;

- Se é possível concluir o que teria ocasionado o acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pela vítima.

Além disso, o magistrado reiterou pedido de perícia nos dardos disparados pelo teaser utilizado durante a ocorrência, fixando prazo de cinco dias para atendimento da requisição.

O caso é acompanhado pelo GACEP (Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial), órgão do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Investigado foi preso durante operação
Polícia
Polícia mira esquema de envio de drogas pelos Correios em Coronel Sapucaia
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Polícia investiga estupro envolvendo padrasto contra menina de 10 anos em Campo Grande
Condenado foi preso durante a Operação Caminhos Seguros
Polícia
Mecânico condenado por estupro de vulnerável é preso em Aquidauana
 Carro funerário no CEPOL - Foto: Vinícius Santos / Ilustrativa
Polícia
Atropelado em Sidrolândia, homem morre após passar por quatro cirurgias na Santa Casa
Viatura da Policia Civil de São Paulo - Foto: PCSP/Divulgação
Brasil
Policiais são alvo do GAECO em operação contra extorsão e supostos flagrantes forjados
Professor investigado por importunação sexual é afastado em Ivinhema
Polícia
Professor investigado por importunação sexual é afastado em Ivinhema
Lucas pode ter se acidentado por causa de um cavalo na pista
Polícia
A caminho de visitar a mãe, jovem de 23 anos morre em acidente na MS-347
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Parto em casa termina com bebê morto no Portal Caiobá
O caso foi registrado na Delegacia de Paranaíba
Polícia
Investigado por estupro é preso pela Polícia Civil em Paranaíba
Prisão aconteceu em Corumbá
Polícia
Condenado por corrupção de menores, comerciante é preso em Corumbá

Mais Lidas

Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel
Frio vem para derrubar as temperaturas mínimas em MS
Clima
Temperaturas podem ficar abaixo dos 4°C em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo