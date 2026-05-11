Parto em casa termina com bebê morto no Portal Caiobá

Taynara Menezes e Vinícius Santos atualizado em 11/05/2026 às 18h51

Um parto domiciliar realizado na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, terminou com a morte de um bebê recém-nascido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Conforme informações da Polícia Militar, a mulher, de 34 anos, entrou em trabalho de parto em casa e foi auxiliada pela irmã, segundo elas o bebê nasceu sem sinais vitais. Após o nascimento, os familiares limparam e vestiram a criança antes da chegada das equipes de socorro. A placenta chegou a ser enterrada no imóvel.

O óbito foi confirmado por um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e relatou a polícia que não houve procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP).

A mãe passou por avaliação clínica, mas recusou encaminhamento para uma unidade de saúde. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e da perícia técnica estiveram no endereço.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde será realizado exame para identificar a causa da morte. Até o momento, não há indícios de crime, mas o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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