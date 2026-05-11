Carga de cigarros avaliada em R$ 2 milhões é apreendida pelo DOF em MS

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante neste sábado (9) após ser flagrado transportando cerca de 35 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Fátima do Sul. A apreensão foi realizada por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante bloqueio na MS-276, próximo à ponte do Rio Dourados.

Os militares abordaram uma carreta Scania acoplada a um semirreboque e perceberam nervosismo e contradições nas informações apresentadas pelo motorista. Inicialmente, ele afirmou que transportava uma carga de milho com destino ao Paraná.

Segundo o DOF, ao ser informado de que o veículo passaria por vistoria, o condutor confessou que levava cigarros de origem estrangeira. O suspeito relatou que pegou a carreta carregada em Dourados e entregaria a carga em Maringá (PR), pelo valor de R$ 40 mil.

A carreta, os cigarros apreendidos e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 2 milhões.

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