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Carga de cigarros avaliada em R$ 2 milhões é apreendida pelo DOF em MS

Motorista confessou que levaria a carga de Dourados até Maringá por R$ 40 mil

11 maio 2026 - 15h53Vinicius Costa
Carga de cigarro estavam na carretaCarga de cigarro estavam na carreta   (Divulgação/DOF)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante neste sábado (9) após ser flagrado transportando cerca de 35 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Fátima do Sul. A apreensão foi realizada por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante bloqueio na MS-276, próximo à ponte do Rio Dourados.

Os militares abordaram uma carreta Scania acoplada a um semirreboque e perceberam nervosismo e contradições nas informações apresentadas pelo motorista. Inicialmente, ele afirmou que transportava uma carga de milho com destino ao Paraná.

Segundo o DOF, ao ser informado de que o veículo passaria por vistoria, o condutor confessou que levava cigarros de origem estrangeira. O suspeito relatou que pegou a carreta carregada em Dourados e entregaria a carga em Maringá (PR), pelo valor de R$ 40 mil.

A carreta, os cigarros apreendidos e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 2 milhões.

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