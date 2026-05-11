Idoso é preso suspeito de desviar e vender frutas da empresa em Campo Grande

Idoso, de 63 anos, foi preso em flagrante no último sábado (9) suspeito de desviar e vender frutas da empresa onde trabalhava em Campo Grande.
A prisão foi realizada por policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) no bairro Vila Carvalho, durante a entrega das mercadorias a outro homem que aguardava no local.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores chegaram até o suspeito após denúncias e realizaram diligências na região. Durante a abordagem, os policiais flagraram caixas de frutas sendo repassadas ao comprador.
Ainda conforme relato à polícia, somente no último mês o suspeito teria obtido cerca de R$ 5 mil com a venda das mercadorias desviadas. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante abuso de confiança.
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