Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 10/05/2026 às 20h58

O homem que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, durante a noite fria deste domingo, dia 10, no córrego da Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, tentou tirar a própria vida.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência e prestou auxílio para o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram os primeiros socorros ainda no local dos fatos.

A vítima estava desorientada após se jogar no córrego, mas consciente. Ele foi içado por uma prancha e colocado na viatura, onde foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Parte da pista da Avenida Ernesto Geisel ficou interrompida para atendimento da ocorrência.

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