Vela acesa pode ter causado incêndio que destruiu casa em Ladário

Uma vela acesa para fins religiosos pode ter sido a causa de um incêndio que destruiu parte de uma residência na noite de sexta-feira (8), no bairro Nova Aliança, em Ladário.
O fogo começou por volta das 23h e rapidamente se espalhou pelo imóvel, que pertence a uma moradora. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a casa já estava tomada pelas chamas.
A equipe atuou no combate ao incêndio e utilizou cerca de 4 mil litros de água para controlar o fogo. Após a extinção das chamas, os militares realizaram o rescaldo e o isolamento da área.
Quatro cômodos da residência foram completamente destruídos, com perda total de móveis, objetos e documentos pessoais da proprietária. Apenas a cozinha permaneceu preservada.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Polícia
Choque prende suspeito de tráfico após tentativa de fuga em Aparecida do Taboado
Polícia
Colisão no cruzamento deixa motociclista ferido em Corumbá
Polícia
Homem é socorrido inconsciente após agressão com pedrada em Corumbá
Polícia
Casa de presidente do TRE-MS é invadida por ladrões em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Polícia
Duas mulheres são presas com droga no corpo na BR-262, em Água Clara
Polícia
Mulher com documento falso é presa e PRF apreende mercadorias irregulares em MS
Polícia