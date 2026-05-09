Vela acesa pode ter causado incêndio que destruiu casa em Ladário

Uma vela acesa para fins religiosos pode ter sido a causa de um incêndio que destruiu parte de uma residência na noite de sexta-feira (8), no bairro Nova Aliança, em Ladário.

O fogo começou por volta das 23h e rapidamente se espalhou pelo imóvel, que pertence a uma moradora. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a casa já estava tomada pelas chamas.

A equipe atuou no combate ao incêndio e utilizou cerca de 4 mil litros de água para controlar o fogo. Após a extinção das chamas, os militares realizaram o rescaldo e o isolamento da área.

Quatro cômodos da residência foram completamente destruídos, com perda total de móveis, objetos e documentos pessoais da proprietária. Apenas a cozinha permaneceu preservada.

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