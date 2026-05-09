Drones viram aliados no combate à entrada de ilícitos na PED de Dourados

Tecnologia passou a ser utilizada no monitoramento aéreo do maior presídio do interior de Mato Grosso do Sul para identificar celulares, drogas e suspeitos

A Penitenciária Estadual de Dourados (PED), maior unidade prisional do interior de Mato Grosso do Sul, passou a utilizar drones como aliados no monitoramento aéreo e no combate à entrada de materiais ilícitos no presídio. A tecnologia vem sendo empregada pela Polícia Penal para inspeções em telhados e áreas sobre as telas de proteção, locais considerados de difícil visualização a partir do solo.

O objetivo da medida é identificar objetos lançados para dentro do complexo, como aparelhos celulares, acessórios e entorpecentes, além de auxiliar na localização de pessoas envolvidas nas tentativas de envio dos materiais.

Segundo a direção da unidade, a estratégia foi incorporada após mudanças no padrão das ocorrências registradas no presídio. Com a popularização dos veículos aéreos não tripulados, criminosos passaram a utilizar drones para transportar ilícitos até a área interna da PED. Em alguns casos, os objetos ficam presos em telhados ou nas estruturas de proteção, podendo ser recuperados posteriormente por internos.

Parte dos pavilhões já conta com telas de cobertura, o que reduziu os arremessos diretos de materiais para dentro da unidade. Ainda assim, a Polícia Penal registra casos em que drones operam em grandes altitudes e utilizam linhas para descer os objetos até pontos específicos do presídio.

Além da fiscalização interna, os equipamentos também ampliam a vigilância no entorno da unidade. Em uma ocorrência recente, policiais penais identificaram movimentação suspeita nas proximidades da PED e auxiliaram na abordagem de um homem que tentava levar ilícitos para a região do presídio.

Para operar os equipamentos, policiais penais da unidade passaram por capacitação específica oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Os cursos abordam técnicas de pilotagem, segurança operacional e aplicação prática dos drones em ações de vigilância.

Idealizador da iniciativa, o diretor-adjunto da PED, Ivan Gomes Plácido, afirmou que a utilização dos drones facilita o trabalho de inspeção e reduz a necessidade de acesso físico aos telhados sem indícios prévios de irregularidades.

Além de auxiliar na identificação de objetos suspeitos, a tecnologia também contribui para direcionar as ações de vistoria e diminuir a exposição dos servidores durante os procedimentos de fiscalização.

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