Casa de presidente do TRE-MS é invadida por ladrões em Campo Grande

A casa do presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), desembargador Carlos Eduardo Contar, de 62 anos, foi alvo de furto durante a noite desta sexta-feira, dia 8, no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

Pelo menos dois indivíduos agiram no crime, conforme descrito no registro policial e flagrado por câmeras de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões chegaram a pé em frente ao imóvel, forçaram a abertura do portão social e entraram na garagem.

No local, ambos tentaram abrir um portão lateral que dá acesso área de serviço e logo em seguida dirigem-se até o corredor lateral direito do imóvel, danificando e tentando arrombar uma porta de ferro no corredor lateral. Após muito tentarem, eles conseguiram invadir a casa por uma janela blindex instalada na cozinha.

Contar explicou as autoridades que seu quarto estava revirado, dando falta de duas caixas contendo abotoaduras de gravata, que aparentavam ser de ouro, porém, conforme informado pelo desembargador, tratavam-se de bijuterias.

A Polícia Civil, GOI (Grupo de Operações e Investigações) e a Polícia Científica estiveram pelo local e realizaram todos os procedimentos, tais como análise pericial dos locais para tentar obter maior detalhes da ação dos criminosos.

Até o momento, ninguém foi localizado. O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também