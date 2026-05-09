Leilão do Detran-MS com S10, HB20 e motos abaixo do preço de mercado recebe lances até 21 de maio

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) está com leilão aberto de veículos conservados e sucatas, com lances disponíveis até o dia 21 de maio. O certame reúne oportunidades de carros, camionetes e motocicletas com valores abaixo do mercado, atraindo interessados em adquirir veículos por preços mais acessíveis.

Ao todo, estão disponíveis 101 motocicletas e 35 automóveis em condições de voltar a circular. Entre os destaques está uma Chevrolet S10 LTZ 2013/2014, com lance inicial de R$ 23.525,00, além de um Hyundai HB20 1.0 Unique 2019/2019, a partir de R$ 9.302,00.

Para quem busca motocicletas, o leilão também apresenta opções com preços atrativos, como uma Honda NXR160 Bros ESDD 2018/2018, com lance inicial de R$ 3.659,00, e uma Honda CG 160 Titan 2025, começando em R$ 4.941,00.

Além dos veículos conservados, o leilão contempla ainda 64 lotes de sucatas aproveitáveis para reutilização de peças e 14.810 quilos de material ferroso provenientes de sucatas inservíveis destinadas à reciclagem.

O leilão será realizado exclusivamente pela internet, sob responsabilidade da leiloeira oficial Conceição Maria Fixer, por meio do portal Maria Fixer Leilões�.

Os interessados poderão visitar os lotes presencialmente nos dias 19 e 20 de maio, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Em Campo Grande, os veículos estarão disponíveis no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no Bairro Jardim Santa Felicidade. Já em Dourados, a visitação acontece na Avenida Moacir Djalma Barros, nº 11.355, no Bairro Núcleo Colonial.

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