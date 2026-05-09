MPMS investiga corte irregular de 108 árvores em reserva legal de MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito civil para investigar a supressão irregular de vegetação nativa em uma área de reserva legal em Nova Andradina. A apuração envolve o corte de árvores sem autorização ambiental.
As irregularidades foram identificadas durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental, que constatou a exploração de 108 árvores nativas do Cerrado. Segundo o relatório, os agentes encontraram tocos com marcas de motosserra e presença de seiva, indicando corte recente da vegetação.
Ainda conforme a fiscalização, a madeira retirada da área já não estava no local no momento da vistoria. A atividade foi paralisada e o responsável autuado em R$ 15 mil por exploração irregular em área protegida.
O MPMS informou que também foram determinadas medidas para recuperação ambiental e reposição florestal da área degradada. A investigação reúne laudos técnicos, documentos e informações ambientais para apurar responsabilidades nas esferas cível, administrativa e penal.
De acordo com o Ministério Público, o caso poderá resultar na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta ou no ajuizamento de ação civil pública para reparação dos danos ambientais.Reportar Erro