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MPMS investiga corte irregular de 108 árvores em reserva legal de MS

Responsável foi multado em R$ 15 mil e deverá adotar medidas de recuperação ambiental

09 maio 2026 - 14h30Vinicius Costa
Responsável autuado em R$ 15 mil por exploração irregular em área protegidaResponsável autuado em R$ 15 mil por exploração irregular em área protegida   (Divulgação/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito civil para investigar a supressão irregular de vegetação nativa em uma área de reserva legal em Nova Andradina. A apuração envolve o corte de árvores sem autorização ambiental.

As irregularidades foram identificadas durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental, que constatou a exploração de 108 árvores nativas do Cerrado. Segundo o relatório, os agentes encontraram tocos com marcas de motosserra e presença de seiva, indicando corte recente da vegetação.

Ainda conforme a fiscalização, a madeira retirada da área já não estava no local no momento da vistoria. A atividade foi paralisada e o responsável autuado em R$ 15 mil por exploração irregular em área protegida.

O MPMS informou que também foram determinadas medidas para recuperação ambiental e reposição florestal da área degradada. A investigação reúne laudos técnicos, documentos e informações ambientais para apurar responsabilidades nas esferas cível, administrativa e penal.

De acordo com o Ministério Público, o caso poderá resultar na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta ou no ajuizamento de ação civil pública para reparação dos danos ambientais.

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