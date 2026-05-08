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Governador Eduardo Riedel abre neste sábado a 60ª Expoagro em Dourados

Evento em Dourados completa 60 anos e movimenta setor agropecuário de MS

08 maio 2026 - 11h36Sarah Chaves
Riedel e Gino Ferreira abrem oficialmente neste sábado a 60a Expoagro Riedel e Gino Ferreira abrem oficialmente neste sábado a 60a Expoagro   (Divulgação)

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel participa neste sábado (9) da abertura oficial da 60ª edição da Expoagro 2026, em Dourados. A cerimônia será realizada no auditório do Sindicato Rural de Dourados e deve reunir autoridades políticas, empresários e representantes do agronegócio.

Após a abertura, o governador fará visita aos estandes da feira e participa de agendas com lideranças políticas e representantes do setor produtivo. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira, também participa da programação.

A Expoagro chega à 60ª edição como um dos principais eventos do agronegócio em Mato Grosso do Sul. A feira reúne produtores rurais, empresas, instituições financeiras e expositores de diferentes regiões do país.

Além da exposição de animais e máquinas agrícolas, o evento também conta com palestras, debates e apresentação de novas tecnologias voltadas ao campo. A programação inclui discussões sobre produção, crédito rural, mercado e modernização do setor agropecuário.

O Governo do Estado é parceiro institucional da feira, que movimenta a economia de Dourados e atrai visitantes de várias regiões durante os dias de programação.

A Expoagro 2026 é realizada pelo Sindicato Rural de Dourados, com organização da Opa Organização e Eventos, NOLA e Santo Show, além do apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, SETESC, Prefeitura de Dourados, Senadora Soraya Thronicke, Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul e patrocínio de SENAR MS, FAMASUL, Cresol, INPASA, SEBRAE, Sicredi, Unigran e São Bento.

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