Menu
Menu Busca sexta, 08 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

"MS precisa escoar melhor sua produção", diz Reinaldo ao defender obras federais

Ex-governador citou rodovias, ferrovias e hidrovia como prioridades para o Estado

08 maio 2026 - 12h33Da redação
Entre os pontos citados por Reinaldo está a situação da hidrovia do Rio ParaguaiEntre os pontos citados por Reinaldo está a situação da hidrovia do Rio Paraguai   (Divulgação)

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja, defendeu mais investimentos federais em logística para o Estado. Segundo ele, Mato Grosso do Sul cresceu nos últimos anos, recebeu novas indústrias e ampliou a produção agropecuária, mas as obras de infraestrutura não acompanharam esse avanço.

“Mato Grosso do Sul produz grãos, fibras vegetais, proteínas animais e minérios. Mas, para crescer com competitividade, precisa escoar melhor sua produção”, afirmou.

Entre os pontos citados por Reinaldo está a situação da hidrovia do Rio Paraguai. Ele criticou a demora para liberar a dragagem em trechos afetados pelo assoreamento. “A ideia é apenas retirar o sedimento acumulado no fundo do rio, causado pelo assoreamento da planície. Nada além disso”, disse.

Segundo ele, a paralisação da hidrovia acaba jogando mais caminhões na BR-262, principalmente no trecho entre Campo Grande, Aquidauana, Miranda e Corumbá. Reinaldo afirmou que a rodovia segue praticamente com a mesma estrutura de décadas atrás, mesmo com aumento no fluxo de carretas, turistas e moradores da região.

Em entrevista à Rádio Independente de Aquidauana, o ex-governador também destacou a importância da estrada para o turismo no Pantanal e em Bonito, além do transporte de cargas.

Outro tema citado foi a concessão da chamada Rota da Celulose, que liga Campo Grande à Costa Leste do Estado. Para ele, o projeto deve melhorar a malha rodoviária da região, mas outras áreas não podem ficar sem investimentos.

Reinaldo ainda falou sobre a necessidade de recuperar a Ferrovia Noroeste do Brasil, que conecta Mato Grosso do Sul a São Paulo. Segundo ele, problemas em concessões antigas contribuíram para o sucateamento da linha férrea.

A Rota Bioceânica também foi mencionada como uma oportunidade para ampliar o comércio e integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. “Tem trabalho pela frente e nós vamos encarar. Conhecemos de perto a realidade de Mato Grosso do Sul e sabemos quais são as melhores soluções para o Estado continuar crescendo”, finalizou.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carlão durante sessão
Geral
Lideranças comunitárias são homenageadas na Câmara com prêmio Anísio Sabino dos Santos
Trocar de local de votação deve ser feito antes das eleições
Política
Uso de IA e fake news preocupa MPMS às vésperas das eleições de 2026
Paulo Pinto/ Agência Brasil
Política
Operação que atingiu grupo de Daniel Vorcaro agora mira senador Ciro Nogueira
Foto: Izaias Medeiros/Câmara
Política
Câmara de Campo Grande vota projetos sobre esporte, conscientização e tecnologia
A sessão começa às 9h e é aberta ao público
Política
Deputados de MS analisam quatro projetos na sessão desta quinta-feira
Foto: IA - Reprodução / Gemini - Google
Justiça
Após expor caso de violência, ex de 'Trutis' relata orientação de pastores para orar
Daniel Vorcaro, dono do banco Master
Justiça
Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF
Eduardo e Flávio Bolsonaro saem em defesa de Pollon, "ataque explícito à direita"
Política
Eduardo e Flávio Bolsonaro saem em defesa de Pollon, "ataque explícito à direita"
Foto: Wagner Guimarães
Política
Assembleia vota projeto para combater discriminação por idade em MS
Painel de votação - Foto: Reprodução / TV Câmara
Política
AGORA: Conselho de Ética aprova suspensão de 2 meses do mandato de Marcos Pollon

Mais Lidas

Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Pedro Lucio Jesus de Oliveira, o 'Peu', em julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
'Peu' pega 14 anos de prisão por assassinato com foice em Campo Grande
Peu senta na cadeira dos réus para julgamento
Justiça
'Peu' encara júri após matar desafeto com golpes de foice em Campo Grande