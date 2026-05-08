Bomba explode e deixa oito alunos feridos em escola do Rio de Janeiro

Oito alunos ficaram feridos após a explosão de um artefato caseiro dentro de uma escola pública em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (8). O caso aconteceu no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca.

Segundo as primeiras informações, o explosivo teria sido levado por estudantes e acabou detonando no pátio da unidade escolar durante o período de aulas. O artefato continha objetos metálicos, como pregos e parafusos, que atingiram os adolescentes.

As vítimas têm entre 13 e 15 anos e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ferimentos foram considerados leves.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Esquadrão Antibomba da Core foram acionadas para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias da explosão. Após o incidente, a escola suspendeu as atividades e liberou os demais alunos.

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