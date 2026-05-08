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Gerson participa de homenagem às mães na ALEMS e fala sobre importância da família

"Celebrar o Dia das Mães é reconhecer histórias de dedicação que fazem diferença todos os dias", reconheceu Katia Claro

08 maio 2026 - 08h22Da redação, com assessoria
 Gerson Claro destaca união familiar como legado Gerson Claro destaca união familiar como legado   (Divulgação)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, participou nesta quinta-feira (8) da celebração em homenagem ao Dia das Mães realizada no saguão da Casa de Leis. O café da manhã reuniu servidoras, parlamentares, familiares e convidados.

Ao lado da primeira-dama da ALEMS, Katia Claro, o presidente acompanhou as homenagens organizadas pela Mesa Diretora. Participaram do encontro os deputados Roberto Hashioka (Republicanos), Pedro Kemp (PT), Professor Rinaldo Modesto (União), Junior Mochi (MDB) e Renato Câmara (Republicanos), além da deputada Mara Caseiro (PL).

Durante o evento, Gerson falou sobre os ensinamentos recebidos ao longo da vida e a convivência familiar. “A mãe é a base da família, é quem ensina, acolhe e acompanha cada etapa da nossa caminhada. Esse momento é uma forma de reconhecer toda a dedicação, o carinho e a força que as mães representam diariamente”, afirmou.

Katia Claro também comentou a homenagem realizada pela Assembleia. “Foi uma manhã preparada com muito carinho para valorizar mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado, à proteção e ao amor. Celebrar o Dia das Mães é reconhecer histórias de dedicação que fazem diferença todos os dias”, declarou.

A programação teve apresentações musicais, mensagens de reflexão e confraternização entre os participantes.

 

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