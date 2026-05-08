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Circuito Cidade Morena é adiado devido ao mau tempo em Campo Grande

Nova data da corrida ainda será divulgada pela organização

08 maio 2026 - 10h53Sarah Chaves
Foto: InstagramFoto: Instagram  

A 2ª etapa do Circuito Cidade Morena, que seria realizada neste fim de semana em Campo Grande, foi adiada por causa da previsão de fortes chuvas e tempestades na Capital.

A decisão foi divulgada pela 93 Produções, organizadora do evento, após monitoramento das condições climáticas previstas para os dias 9 e 10 de maio.

Segundo a organização, a medida foi tomada para garantir a segurança dos participantes, equipes de apoio e público. “Entendemos a expectativa dos corredores para esta etapa, porém segurança sempre será prioridade. Optamos pelo adiamento de forma preventiva, respeitando os alertas climáticos e pensando na melhor experiência possível para todos os envolvidos”, informou em nota.

O Circuito Cidade Morena reúne atletas profissionais, corredores amadores, assessorias esportivas e famílias. A proposta é incentivar a prática esportiva e levar as provas para diferentes regiões da cidade.

Quem já se inscreveu continua automaticamente confirmado para a nova data, que ainda será divulgada pela organização. Os participantes que preferirem solicitar reembolso podem entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99879-8262.

Mais informações sobre o evento serão divulgadas no Instagram oficial do circuito, no perfil @circuito.cidade.morena.
 

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