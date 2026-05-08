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Campo-grandense é extorquido após trocar nudes com suposta adolescente

Jovem não chegou a mandar dinheiro, mas viu a fotografia parar no celular da empresa da mãe

08 maio 2026 - 11h11Vinicius Costa

Jovem, de 19 anos, morador de Campo Grande, quase sofreu um golpe de extorsão após trocar fotografias de cunho íntimo com uma suposta adolescente, por meio das redes sociais Snapchat e WhatsApp, na noite desta quinta-feira, dia 7.

A pessoa do outro lado, em determinado momento, informou que possuía 16 anos, mas logo em seguida, o jovem encerrou o contato e bloqueou a pessoa.

Porém, conforme informações do boletim de ocorrência, passou a receber mensagens em tom de ameaça e acusações de pedofília, onde foram exigidos o pagamento de R$ 2 mil para o não vazamento das fotos nas redes sociais e a terceiros.

O valor exigido posteriormente foi menor, mas o campo-grandense não pagou nenhuma quantia ao suposto golpista. Contudo, uma das fotos enviadas por ele, foi parar no celular da empresa que pertence a própria mãe.

Ele informou na delegacia que possui prints das conversas e apresentará caso seja necessário.

O caso foi registrado como extorsão.

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