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Suspeito de violência doméstica joga moto contra viatura e foge em mata na Capital

Homem era procurado após ameaçar a companheira e a própria mãe no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (7)

07 maio 2026 - 20h19Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 07/05/2026 às 20h20
Moto tem suspeita de roubo Moto tem suspeita de roubo   (Foto: Divulgação PM)

Um suspeito de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (7), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, após fugir de abordagem, jogar uma motocicleta contra uma viatura e escapar por uma região de mata.

Segundo as informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica na casa da companheira do suspeito. No entanto, quando os policiais chegaram ao endereço, ele já havia fugido.

Durante o atendimento, a mãe do homem entrou em contato com a polícia informando que o filho estaria na residência dela e apresentava comportamento agressivo. As equipes seguiram até o local, mas novamente o suspeito conseguiu escapar antes da chegada dos militares.

Diante das informações, os policiais iniciaram buscas pela região e localizaram o homem conduzindo uma motocicleta com suspeita de roubo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito teria lançado a moto contra o veículo da Polícia Militar. Após a colisão, ele colocou a mão na cintura, levantando suspeita de que pudesse estar armado, e correu em direção a uma área de mata.

Equipes realizam buscas pela região, mas até o momento não foi localizado.

 

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