Funileiro condenado por estupro é preso pela polícia em Amambai

Funileiro, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a Operação Caminhos Seguros, nesta quinta-feira, dia 7, em Amambai. Ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

Contra ele havia mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial local e colocado à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.]

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