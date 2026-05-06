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Facção é apontada como responsável por execução de homem em Naviraí

Investigação identifica executor e detalha crime ocorrido no início do ano

06 maio 2026 - 19h10Vinicius Costa

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apura um homicídio atribuído a uma facção criminosa em Naviraí, apontando que o crime foi executado por ordem do grupo. A investigação identificou o autor dos disparos e detalhou a dinâmica da execução, ocorrida no início deste ano.

O caso envolve a morte de Alessandro Menezes de Oliveira, de 38 anos, atingido por tiros em via pública. Testemunhas relataram ter ouvido entre três e quatro disparos, e o laudo confirmou que a vítima morreu em decorrência dos ferimentos causados por arma de fogo.

Durante as diligências, a Seção de Investigações Gerais apontou um suspeito de 20 anos como executor do crime, com indícios de ligação com organização criminosa. A polícia representou por medidas cautelares, incluindo busca e apreensão e quebra de sigilo de dados, para aprofundar a apuração.

Em cumprimento aos mandados, investigadores apreenderam munições, celulares, uma touca balaclava e anotações associadas à facção. Também foi localizada uma bicicleta com registro adulterado, posteriormente reconhecida como produto de roubo.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, e a Polícia Civil aponta que o homicídio teria sido determinado no contexto de atuação da facção criminosa na região.

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