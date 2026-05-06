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Operação prende três envolvidos em homicídios em Paranaíba

O objetivo da ação é frear o avanço de facções que vinham se organizando para a prática de crimes violentos

06 maio 2026 - 17h11Vinicius Costa
Prisões foram feitas em ParanaíbaPrisões foram feitas em Paranaíba   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil desarticulou um grupo ligado a vários homicídios que aconteceram na região de Paranaíba, nesta quarta-feira, dia 6, por meio da Operação Suppressio. A ofensiva resultou na prisão de três alvos.

O objetivo da ação é frear o avanço de facções que vinham se organizando para a prática de crimes violentos. As investigações vinham sendo conduzidas há algum tempo. Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta para indícios robustos da participação dos detidos em, ao menos, cinco homicídios registrados recentemente nos municípios de Paranaíba, Aparecida do Taboado e Três Lagoas.

A operação mobilizou agentes para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. Na segunda-feira, dia 4, em Três Lagoas, Caíque Natan de Souza, de 27 anos, foi preso pelo homicídio contra uma jovem na Lagoa Maior.

Na manhã desta quarta, em Paranaíba, foi dado cumprimento de mandados de busca e apreensão visando a coleta de provas documentais e digitais para subsidiar o inquérito. Em Rondonópolis, em ação interestadual do Setor de Investigações de Paranaíba coordenada com Polícia Civil do Mato Grosso, localizou e prendeu o segundo e terceiro alvo da operação, identificados pelas iniciais E.P.D.C. e G.M.S., respectivamente executores e responsável pela chefia e apoio logístico do grupo, designando as ordens de execução das ações violentas.

A ação de combate é uma resposta direta à escalada de crimes contra a vida na região e no estado e representa o compromisso das instituições policiais em coalizão no combate à criminalidade visando retirar de circulação indivíduos de alta periculosidade e apreender armamento que, possivelmente, seria utilizado em novos atentados.

Com a ação, a Polícia Civil de Paranaíba esclarece por completo homicídio ocorrido na cidade na data de 13 de abril deste ano que vitimou L.M.S.B., identificando e prendendo dois dos três envolvidos na trama criminosa.

Na ocasião, no Conjunto da Cohab onde morava com esposa e filha, a vítima foi atingida, em ação que impossibilitou defesa por 13 dos 16 disparos efetuados pelo autor. A realização de levantamento de imagens, comparação de dados e técnicas investigativas possibilitou o alcance da identidade de todos os envolvidos resultando em exitosa ação da polícia.

Ainda, junto de um dos capturados em Rondonópolis/MT, foi possível identificar outro partícipe em homicídio cometido na cidade de Três Lagoas, reforçando os laços do grupo criminoso que buscava se expandir sobre os municípios o território do Mato Grosso do Sul.

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