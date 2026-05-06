Suspeito de tentativa de latrocínio contra serralheiro é preso em Campo Grande

Um homem suspeito de tentar matar um serralheiro durante um roubo foi identificado e preso pela Polícia Civil em Campo Grande, após investigação que reconstruiu a dinâmica violenta do crime. O caso é tratado como tentativa de latrocínio — roubo seguido de morte.

A apuração aponta que o ataque ocorreu na madrugada, quando a vítima, de 36 anos, chegava em casa após sair de uma tabacaria e foi surpreendida por criminosos encapuzados. Eles invadiram o imóvel, renderam o morador e passaram a exigir dinheiro e senhas bancárias.

Durante a ação, o homem foi amarrado com fios e teve o rosto coberto, além de ser agredido com chutes e golpes de faca em diferentes partes do corpo. Mesmo ferido, ele sobreviveu e conseguiu acionar ajuda, o que permitiu o avanço das investigações.

Com base em diligências, a Polícia Civil conseguiu identificar um dos envolvidos e localizá-lo escondido em um imóvel na Capital. Ele foi preso em flagrante e, segundo a corporação, confessou participação no crime, indicando inclusive a arma utilizada.

O suspeito teve a prisão preventiva representada pela autoridade policial, e o caso segue em investigação para identificar possíveis comparsas e esclarecer todos os detalhes da tentativa de latrocínio.

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