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Obras na Gunter Hans entram na mira após morte de motociclista de 17 anos

Victor Cosme Viana acabou atropelado por um ônibus após sofrer uma queda na via

06 maio 2026 - 11h38Vinicius Costa

A possibilidade de interferência de obras viárias entrou no radar da Polícia Civil após a morte de Victor Cosme Viana, de 17 anos, na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, na tarde de terça-feira (5). O acidente, que terminou com a vítima atropelada por um ônibus do transporte coletivo, é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em razão da obra, há barreiras de contenção na pista, ocasionando alteração temporária no fluxo e redução do número de faixas de rolamento.

Segundo informado pela Polícia Civil, o motorista do ônibus relatou que conduzia o veículo pela faixa da direita quando ouviu um barulho proveniente da motocicleta. Ao verificar pelo retrovisor, visualizou o motociclista adentrando sua faixa de circulação e acionou imediatamente o sistema de freios, porém não conseguiu impedir que a vítima fosse atingida, vindo a cair sob o lado esquerdo do ônibus.

Após a parada do veículo, o condutor permaneceu no local, acionou a Polícia Militar e comunicou o fato à empresa responsável pelo coletivo.

Já o condutor do veículo VW/Gol informou que trafegava ao lado do ônibus quando ouviu um barulho e, ao parar para verificar o ocorrido, constatou a motocicleta e a vítima ao solo e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

A Polícia Civil segue com as investigações, para o esclarecimento integral da dinâmica do acidente.

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