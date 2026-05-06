Obras na Gunter Hans entram na mira após morte de motociclista de 17 anos

A possibilidade de interferência de obras viárias entrou no radar da Polícia Civil após a morte de Victor Cosme Viana, de 17 anos, na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, na tarde de terça-feira (5). O acidente, que terminou com a vítima atropelada por um ônibus do transporte coletivo, é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em razão da obra, há barreiras de contenção na pista, ocasionando alteração temporária no fluxo e redução do número de faixas de rolamento.

Segundo informado pela Polícia Civil, o motorista do ônibus relatou que conduzia o veículo pela faixa da direita quando ouviu um barulho proveniente da motocicleta. Ao verificar pelo retrovisor, visualizou o motociclista adentrando sua faixa de circulação e acionou imediatamente o sistema de freios, porém não conseguiu impedir que a vítima fosse atingida, vindo a cair sob o lado esquerdo do ônibus.

Após a parada do veículo, o condutor permaneceu no local, acionou a Polícia Militar e comunicou o fato à empresa responsável pelo coletivo.

Já o condutor do veículo VW/Gol informou que trafegava ao lado do ônibus quando ouviu um barulho e, ao parar para verificar o ocorrido, constatou a motocicleta e a vítima ao solo e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

A Polícia Civil segue com as investigações, para o esclarecimento integral da dinâmica do acidente.

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