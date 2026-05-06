Morto em confronto com a PM em Costa Rica tinha mais de 50 passagens

Michel de Melo Araujo, o 'Japa', de 42 anos, homem que morreu em confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira, dia 5, em Costa Rica, tinha mais de 50 passagens pela polícia, sendo considerado um criminoso de alta periculosidade.

Entre anotações criminais estão tráfico de drogas, homicídio, envolvimento com organização criminosa. Ele, inclusive, comandava o tráfico na cidade interiorana de Mato Grosso do Sul há mais de uma década.

A Polícia Militar informou por meio de nota que o confronto aconteceu após patrulhamento da equipe na Rua Ambrosina Paes Coelho, onde Japa estava em um veículo e ao perceber a presença da viatura, mudou a rota e escondeu o rosto.

Após iniciar a fuga, houve uma perseguição e pouco depois aconteceu a interceptação. Quando houve a tentativa de abordagem, o indivíduo reagiu dizendo que não seria preso novamente e sacou uma arma, e em virtude da ameaça, os policiais atiraram primeiro, atingindo o homem.

Japa foi socorrido para o hospital pela própria equipe da polícia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele portava um revólver calibre 32, com munições e porções de maconha para serem comercializadas pela cidade.

A área do confronto foi isolada e a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram os procedimentos de praxe.

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