Operação flagra furto de energia em 37 imóveis e autua três em MS

Uma operação conjunta identificou fraudes e furtos de energia elétrica em pelo menos 37 imóveis na manhã desta terça-feira (5), em Ladário. Três pessoas foram autuadas em flagrante.

Batizada de “Curto-Circuito”, a ação mobilizou equipes da Polícia Civil, perícia criminal e da concessionária Energisa, com vistorias direcionadas a pontos previamente mapeados. Ao todo, mais de 20 profissionais participaram da fiscalização.

De acordo com a investigação, as irregularidades envolvem o desvio ilegal de energia — conhecido como “gato” —, prática que pode ser enquadrada como furto ou estelionato, além de representar risco de acidentes graves, como incêndios e explosões.

Dados apresentados pela concessionária apontam que, ao longo de 2025, já foram emitidos mais de 10 mil termos de ocorrência relacionados ao problema no Estado, com recuperação de 21,1 GWh de energia. O volume seria suficiente para abastecer milhares de residências, enquanto as perdas totais chegam a 373,3 GWh.

As fiscalizações seguem em andamento para identificar novos pontos irregulares. Segundo a Energisa, denúncias podem ser feitas de forma anônima, e o combate às fraudes busca reduzir riscos à população e evitar impacto na conta de consumidores regulares.

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