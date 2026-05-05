Caminhão com R$ 1,2 milhão em cigarros contrabandeados é apreendido em MS

Um caminhão carregado com cigarros contrabandeados foi apreendido pela polícia na zona rural de Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai, na segunda-feira (4). A carga, avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão, foi encontrada sem nenhum responsável no local.

O veículo, um Mercedes-Benz, estava abandonado às margens de uma estrada vicinal que liga o município a Japorã. A suspeita é de que o motorista tenha fugido ao perceber a presença da fiscalização na região.

Durante a vistoria, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) localizaram aproximadamente 22,5 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira, distribuídos em cerca de 450 caixas no compartimento de carga.

Buscas foram realizadas nas imediações, mas nenhum suspeito foi encontrado. O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal em Mundo Novo.

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