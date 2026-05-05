GCM apreende revólver e prende condutor em alta velocidade na Capital

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (4) após ser flagrado com uma arma de fogo durante abordagem na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

A equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizava patrulhamento quando identificou um carro trafegando em alta velocidade pela via. Diante da suspeita, os agentes realizaram a abordagem.

Durante a vistoria no veículo, os guardas encontraram, dentro de uma mochila, um revólver calibre .38 acompanhado de munições intactas. Questionado, o condutor afirmou não possuir registro da arma.

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