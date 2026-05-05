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Quatro são presos com mais de 600 kg de drogas após perseguição na Capital

Eles estavam em dois veículos, um VW/Tcross e um VW/Gol

05 maio 2026 - 17h50Vinicius Costa
Droga apreendida durante a ocorrênciaDroga apreendida durante a ocorrência   (Divulgação/PRF)

Quatro homens, de 25, 26, 29 e 30 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas entre a noite de segunda-feira, dia 4, e a madrugada desta terça-feira, dia 5, na zona rural de Campo Grande.

Foram apreendidos dois veículos um VW/Tcross e um VW/Gol, além de 532 quilos de maconha e 85 quilos de cocaína. A ação envolveu aparato da Polícia Rodoviária Federal e Batalhão de Choque.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando deram ordem de parada aos veículos que seguiam juntos na rodovia. Os condutores não obedeceram a ordem de iniciaram fuga. 

Foi solicitado apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar durante acompanhamento tático e buscas em uma estrada vicinal da região. Os veículos foram localizados abandonados na MS-080, dentro dos automóveis, foram encontrados os ilícitos. 

Os policiais militares realizaram buscas na região e encontraram quatro suspeitos de estarem envolvidos no transporte das drogas. 

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil e registrada como tráfica de drogas.

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