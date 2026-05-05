AO VIVO: Conselho de Ética julga Pollon e deputados que ocuparam Mesa Diretora

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados julga, nesta terça-feira (5), os pedidos de suspensão do mandato do deputado Marcos Pollon (PL-MS), de Mato Grosso do Sul.

Outros parlamentares também estão na mira, como Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), em razão da ocupação do plenário da Casa em agosto de 2025.

Um parecer do deputado Diego Coronel, corregedor parlamentar, foi pela suspensão do exercício do mandato por 30 (trinta) dias em desfavor do deputado Marcos Pollon (PL/MS), em razão de conduta manifestamente atentatória ao decoro parlamentar.

O relator da representação, o deputado Moses Rodrigues (União-CE), recomendou a suspensão dos parlamentares por dois meses. Esse é o relatório que deve ser votado no Conselho de Ética.

Base de apoio — deputados de direita criticam qualquer penalização. Parlamentares reclamam de perseguição por parte do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta.

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