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Política

TSE envia lista tríplice ao presidente para vaga no TRE de Mato Grosso do Sul

A decisão abre caminho para a escolha de novo juiz eleitoral suplente no Estado, em ano de eleições

04 maio 2026 - 11h22Sarah Chaves

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encaminhou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lista tríplice para a escolha de um novo juiz eleitoral suplente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A definição foi tomada por unanimidade e agora cabe ao presidente escolher um dos nomes indicados.

A lista reúne três advogados de Mato Grosso do Sul: Douglas de Oliveira Santos, Ana Maria Medeiros Navarro Santos e Coraldino Sanches Filho. Eles já haviam sido selecionados anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Estado e, agora, tiveram os nomes confirmados pelo TSE.

Entre os indicados, Douglas de Oliveira foi o mais votado na etapa estadual, seguido por Ana Maria Medeiros e Coraldino Sanches. Douglas e Ana Maria também fazem parte da atual gestão da OAB-MS.

Com o envio da lista, o processo entra na fase final. A decisão do presidente vai definir quem ocupará a vaga de juiz eleitoral suplente no TRE-MS, função que ganha ainda mais relevância por conta do ano eleitoral, quando aumenta a demanda da Justiça Eleitoral no Estado.

A escolha não tem prazo definido, mas deve ocorrer após o recebimento formal da lista pelo Palácio do Planalto.
 

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