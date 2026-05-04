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Trânsito

VÍDEO: Operação da PM em Rio Brilhante mira motos com escapamentos adulterados

11 veículos foram removidos ao pátio do Detran, em razão de irregularidades administrativas e situações que comprometiam a segurança

04 maio 2026 - 11h58Vinícius Santos
Divulgação / PMMSDivulgação / PMMS  

A Polícia Militar intensificou, no último fim de semana, a fiscalização de trânsito e as ações de combate à perturbação do sossego em Rio Brilhante. Um dos principais focos da operação foi a coibição de infrações relacionadas a escapamentos adulterados, além do combate à condução de veículos sob efeito de álcool.

Segundo divulgado pelo 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), a ação teve início entre sexta-feira (01/05) e domingo (04/05). No período, foram lavradas 22 notificações de trânsito, principalmente relacionadas a infrações que geram perturbação do sossego público, como escapamentos irregulares e condução imprudente, além de outras irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Como resultado da operação, 11 veículos foram removidos ao pátio do Detran, em razão de irregularidades administrativas e situações que comprometiam a segurança viária. As equipes também intensificaram a fiscalização da Lei Seca, com abordagens e verificação de condutores.

Ainda conforme a Polícia Militar, para a execução das atividades foram empregadas equipes do policiamento ordinário e do motopatrulhamento, ampliando a presença policial e a capacidade de resposta em diferentes pontos da cidade.

VÍDEO: 

 

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