Corrida de rua altera trânsito em Campo Grande neste domingo; confira interdições

O trânsito em Campo Grande terá alterações na manhã deste domingo (26) por conta da Corrida de Rua – Live Run XP. As interdições começam às 5h e seguem até o meio-dia, com bloqueios ao longo do percurso da prova.

A concentração dos atletas está prevista para as primeiras horas da manhã, nas proximidades do Shopping Campo Grande. Durante o evento, equipes de trânsito estarão distribuídas em pontos estratégicos para orientar motoristas e pedestres.

O trajeto inclui importantes vias da Capital, como as avenidas Paulo Coelho Machado, Professor Luiz Alexandre de Oliveira, Nelly Martins, Mato Grosso e Afonso Pena, além de ruas como Antônio Rahe, Rio Negro e Jamil Basmage.

De acordo com a Agetran, a liberação das vias ocorrerá de forma gradual, conforme a passagem dos corredores. A recomendação é que condutores utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção ao trafegar pelas regiões afetadas.

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