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Governo entrega reforma de hospital, ponte e ampliação de escola em Guia Lopes da Laguna

Investimentos somam mais de R$ 7,5 milhões e contemplam saúde, infraestrutura rural e educação no município

25 abril 2026 - 16h49Taynara Menezes
Riedel em Guia Lopes Riedel em Guia Lopes   (Foto: Álvaro Rezende/Secom-MS)

Com foco na melhoria da qualidade de vida e no fortalecimento dos serviços públicos, o governador cumpriu agenda neste sábado (25) em Guia Lopes da Laguna, onde entregou obras nas áreas de saúde, infraestrutura e educação.

A principal entrega foi a reforma e ampliação do Hospital Edemira Nunes de Oliveira, com investimento de R$ 3,5 milhões, viabilizado por convênio entre o Estado e o município. A obra incluiu melhorias estruturais completas nos blocos existentes, além da construção de um necrotério, ampliando a unidade em 77,64 m².

No total, foram reformados mais de 2 mil metros quadrados, com intervenções em cobertura, pisos, revestimentos, forros, esquadrias e sistemas elétricos, hidrossanitários, climatização, gases medicinais, além de adequações de acessibilidade e segurança.

Durante a entrega, o governador destacou a importância do planejamento na saúde pública e afirmou que o próximo passo será equipar a unidade para garantir seu funcionamento pleno.

Na área de infraestrutura, foi entregue uma ponte de concreto sobre o Rio Feio, construída com investimento de R$ 1,9 milhão por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A estrutura melhora o acesso em áreas rurais, facilita o escoamento da produção agrícola e beneficia comunidades isoladas, fortalecendo a economia da região.

A agenda também incluiu a entrega da ampliação da Escola Estadual Alziro Lopes, com investimento de R$ 2,1 milhões. A obra contemplou novas salas de aula e passarela, além de adequações às normas de acessibilidade, segurança e vigilância sanitária. A unidade atende 679 alunos do Ensino Fundamental e Médio.

O secretário estadual de Educação, ressaltou que os investimentos vão além de reformas, incluindo melhorias estruturais completas para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao aprendizado.

O prefeito destacou a parceria com o Governo do Estado e afirmou que as obras representam avanços importantes para a população local.

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