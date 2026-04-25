Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 100 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

25 abril 2026 - 10h12Da redação, com Agência Brasil
Bilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

As seis dezenas do concurso 3.000 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 100 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

