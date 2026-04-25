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Dupla é presa por usar drone para tráfico de drogas em Dourados

Polícia suspeita que equipamento era utilizado para arremessar entorpecentes na Penitenciária Estadual; drogas e materiais foram apreendidos

25 abril 2026 - 10h49Taynara Menezes
Delegacia de Polícia Civil de DouradosDelegacia de Polícia Civil de Dourados   (Dourados News)

Dois homens foram presos na tarde de sexta-feira (24), em Dourados, por utilizarem um drone em um esquema de tráfico de drogas. A Polícia Militar suspeita que o equipamento era empregado para lançar entorpecentes na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

De acordo com o Dourados News, moradores denunciarem a presença de um objeto sobrevoando casas no bairro Parque Alvorada. Ao chegarem ao endereço indicado, policiais do Grupo Especializado Tático de Motos (Getam) encontraram os suspeitos, que se apresentaram como moradores do imóvel. Um deles afirmou ser o dono do drone.

De acordo com o boletim de ocorrência, o equipamento estava adaptado com uma garrafa plástica e era frequentemente direcionado a um terreno baldio próximo, o que levantou suspeitas.

Durante buscas na residência, os policiais apreenderam quatro celulares, uma balança de precisão, porções de maconha já embaladas, totalizando cerca de 440 gramas, além de haxixe e vestígios de drogas espalhados pelo local.

Questionados, os homens disseram que o drone havia sido adquirido por R$ 3 mil e alegaram que a droga seria para consumo próprio. A versão não convenceu os policiais.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. O caso segue em investigação.

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