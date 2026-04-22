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Congresso de aventura em Aquidauana reúne especialistas e experiências no Pantanal

As inscrições estão abertas, e os participantes terão acesso a atividades turísticas e de aventura; trata-se de uma realização do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS

22 abril 2026 - 07h11Vinícius Santos
Foto: Divulgação/Catalogando AventurasFoto: Divulgação/Catalogando Aventuras  

A cidade de Aquidauana será palco de um dos principais eventos voltados às práticas de aventura no país. Entre os dias 20 e 23 de maio, o município sedia o Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e o Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA), reunindo pesquisadores, profissionais e entusiastas da área.

Realizado em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o evento promete uma programação intensa, com palestras, mesas-redondas internacionais e outras atividades voltadas ao debate científico e ao intercâmbio acadêmico. 

A proposta é discutir temas ligados às práticas corporais de aventura, tanto em ambientes naturais quanto urbanos, fortalecendo a troca de conhecimento entre especialistas brasileiros e internacionais.

Além do conteúdo acadêmico, quem participar também deve vivenciar experiências práticas no chamado “Portal do Pantanal”, com atividades que exploram o potencial turístico e ambiental da região, conhecida por suas belezas naturais.

Um dos destaques da programação é a participação do professor de Educação Física Claudio Benites, que atua na área de aventura e inclusão de pessoas com deficiência. Para ele, a realização do evento em Mato Grosso do Sul reforça a vocação do estado.

“Mato Grosso do Sul possui o DNA da aventura em seus rios, seus morros, suas cachoeiras. A chegada do XIV CBAA e VIII CIAA, após 13 edições, é a confirmação dessa vocação natural e do protagonismo do estado no cenário da aventura”, afirmou.

Criado em 2006, o CBAA surgiu por iniciativa do Laboratório de Estudos do Lazer (LEL), ligado à Universidade Estadual Paulista, diante do crescimento do interesse acadêmico pelas atividades de aventura na natureza. 

Com o passar dos anos, o evento se consolidou como um espaço estratégico para discutir a relação entre esporte, lazer e turismo, destacando a importância da integração sustentável dessas práticas.

As inscrições e demais informações sobre o congresso estão disponíveis no site oficial do evento, que reúne todos os detalhes sobre o processo de inscrição, programação, cursos ofertados e demais orientações pertinentes aos participantes.

 

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As inscrições e demais informações sobre o congresso estão disponíveis no site oficial do evento, que reúne todos os detalhes sobre o processo de inscrição, programação, cursos ofertados e demais orientações pertinentes aos participantes.

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