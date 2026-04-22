Menu
Menu Busca quarta, 22 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat abre 1.460 vagas de trabalho em Campo Grande nesta quarta (22)

Oportunidades incluem funções no comércio, serviços, indústria e logística

22 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.460 vagas de emprego nesta quarta-feira (22), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 116 funções e atendem candidatos com e sem experiência, além de incluir vagas para pessoas com deficiência (PCD) e temporárias.

O atendimento vai das 7h às 16h, na sede da Funsat, com encaminhamento conforme o perfil do candidato.

Entre os destaques estão Operador de caixa (368 vagas), Auxiliar de limpeza (123), Auxiliar de padeiro (71), Atendente de lojas e mercados (62), Auxiliar de linha de produção (54), Repositor de mercadorias (50) e Auxiliar operacional de logística (50).

Há ainda vagas em áreas como comércio, serviços, construção civil, indústria e logística, com funções como motorista de caminhão, pedreiro, eletricista, mecânico, cozinheiro e garçom.

Para quem não tem experiência, são 1.062 vagas disponíveis. Também há 6 oportunidades exclusivas para PCD e 11 temporárias.

Os interessados devem ir até a Funsat com documento com foto e carteira de trabalho. Mais informações são repassadas no local.

A Funsat oferece atendimento diário em duas unidades: na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, no Polo Moreninhas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação/Catalogando Aventuras
Oportunidade
Congresso de aventura em Aquidauana reúne especialistas e experiências no Pantanal
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab tem 2.656 vagas e altera atendimento nesta semana
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Confira as mais de 1,4 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta sexta-feira
Fuzileiros Navais Fonte: Agência Marinha de Notícias
Oportunidade
Concurso da Marinha tem vaga em MS e inscrições vão até segunda-feira (20)
Idosa durante atendimento - Foto: Vinícius Santos
Oportunidade
Corre que ainda dá tempo! Mutirão garante documentos gratuitos em Campo Grande até sexta
Funsat oferta vagas para operador de caixa, repositor e atendente nesta quinta (16)
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, repositor e atendente nesta quinta (16)
As atividades têm início previsto para maio.
Oportunidade
Inscrições abertas para ginástica rítmica no novo polo do Parque Ayrton Senna
Foto: PMCG
Oportunidade
Mais de 1,4 mil vagas estão abertas na Funsat
Funsat oferece vagas com e sem experiência nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat oferece vagas com e sem experiência nesta terça-feira

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC