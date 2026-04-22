Funsat abre 1.460 vagas de trabalho em Campo Grande nesta quarta (22)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.460 vagas de emprego nesta quarta-feira (22), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 116 funções e atendem candidatos com e sem experiência, além de incluir vagas para pessoas com deficiência (PCD) e temporárias.

O atendimento vai das 7h às 16h, na sede da Funsat, com encaminhamento conforme o perfil do candidato.

Entre os destaques estão Operador de caixa (368 vagas), Auxiliar de limpeza (123), Auxiliar de padeiro (71), Atendente de lojas e mercados (62), Auxiliar de linha de produção (54), Repositor de mercadorias (50) e Auxiliar operacional de logística (50).

Há ainda vagas em áreas como comércio, serviços, construção civil, indústria e logística, com funções como motorista de caminhão, pedreiro, eletricista, mecânico, cozinheiro e garçom.

Para quem não tem experiência, são 1.062 vagas disponíveis. Também há 6 oportunidades exclusivas para PCD e 11 temporárias.

Os interessados devem ir até a Funsat com documento com foto e carteira de trabalho. Mais informações são repassadas no local.

A Funsat oferece atendimento diário em duas unidades: na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, no Polo Moreninhas.

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