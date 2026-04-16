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Corre que ainda dá tempo! Mutirão garante documentos gratuitos em Campo Grande até sexta

É possível até casar durante a Semana Nacional do Registro Civil, evento do CNJ em parceria com o Tribunal de Justiça

16 abril 2026 - 11h56Vinícius Santos com informações do TJMS
Idosa durante atendimento - Foto: Vinícius SantosIdosa durante atendimento - Foto: Vinícius Santos  

A 4ª Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se! 2026 chega ao fim nesta sexta-feira (17) em Mato Grosso do Sul. A ação é organizada pelo Tribunal de Justiça de MS (TJMS) e coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Em Campo Grande, o mutirão ocorre no Ginásio da Unigran, localizado na Rua das Garças, nº 295, no Centro, com atendimento totalmente gratuito à população.

O evento oferece uma série de serviços essenciais, como emissão de segunda via de certidões, regularização de CPF, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), atendimento eleitoral, orientação jurídica e acesso a benefícios previdenciários. Também são realizados encaminhamentos para vagas de emprego, solicitação de seguro-desemprego e inclusão ou atualização no Cadastro Único.

Além dos serviços de cidadania, o mutirão conta com atendimento da Defensoria Pública e da Receita Federal. A programação também inclui a possibilidade de realização de casamento civil, como o registrado entre Valdevino de Freitas Almeida, de 75 anos, e Maria Jucilene de Castro Limeira, de 59 anos.

Segundo o TJMS, a iniciativa reforça o compromisso do Judiciário com a ampliação do acesso a documentos, a inclusão social e a garantia de direitos básicos à população, contribuindo para retirar pessoas da invisibilidade civil e assegurar o pleno exercício da cidadania.

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