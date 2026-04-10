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Curso gratuito de drones abre vagas na Capital; saiba como participar

Capacitação é direcionada para jovens a partir de 18 anos e acontece nos dias 14 e 15 de abril

10 abril 2026 - 15h10Taynara Menezes
As aulas serão em período integral, com horário a ser informado após a inscriçãoAs aulas serão em período integral, com horário a ser informado após a inscrição   (Foto: Divulgação)

Jovens a partir de 18 anos poderão participar de um curso gratuito de operação de drones que será realizado nos dias 14 e 15 de abril, em Campo Grande. A capacitação tem foco no uso da tecnologia em propriedades rurais e oferece uma abordagem prática e teórica.

Com carga horária de 16 horas, o curso será dividido em dois momentos. No primeiro dia (14), as aulas teóricas acontecem no prédio Marrakech, na sede da Semades. Já no dia 15, os participantes terão atividades práticas no Parque Belmar Fidalgo, onde poderão operar os equipamentos.

A proposta é apresentar o uso de aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta de precisão, além de orientar sobre normas de segurança e legislação vigente. A formação acompanha o aumento da demanda por profissionais capacitados para atuar com drones em áreas como o agronegócio.

As aulas serão em período integral, com horário a ser informado após a inscrição. Os participantes deverão levar alimentação própria e também um celular ou tablet para acompanhar as atividades.

As inscrições abrem nesta sexta-feira e são limitadas a 12 vagas. Os interessados podem se cadastrar pelo site, clicando aqui

 

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